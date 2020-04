"Ici est né O Fenômeno": le très bel hommage du premier club du Brésilien Ronaldo

Le stade Sao Cristovao, le club de jeunesse de l'ancienne star du football brésilien Ronaldo, est aujourd'hui inscrit au patrimoine culturel et historique. Le Conseil municipal de Rio de Janeiro a pris cette décision mercredi.

Avec Fluminense, Vasco et Bangu, Sao Cristova est l'un des quatre plus anciens clubs de football de Rio. Fondé en 1898, il connaît aujourd'hui des difficultés financières et est descendu en quatrième division.

"Mais Sao Cristovao a encore une grande valeur historique pour Rio de Janeiro", a déclaré l'échevin Carlos Caiado, qui a introduit une demande de reconnaissance au patrimoine culturel répondant ainsi à la requête du club.

Elle donne au club en difficulté la possibilité de recevoir des fonds publics et des avantages fiscaux et d'organiser des projets sociaux avec la ville.

Le club espère également obtenir l'aide de Ronaldo, joueur mondial FIFA de l'année à trois reprises. Dans le stade, qui fêtera ses 104 ans jeudi, figure l'inscription "Ici est né O Fenômeno", l'ancienne star mondiale.