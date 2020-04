Silvio Proto à la retraite si la Serie A ne reprend pas? "C'est une possibilité, mais je n'ai pas encore pris de décision" (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, le gardien de la Lazio s'est confié à notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Comme pratiquement tous les autres championnats, la Serie A est à l’arrêt depuis plusieurs semaines. Nous avons donc pris des nouvelles de Silvio Proto, ancien gardien d’Anderlecht qui évolue actuellement à la Lazio. Comment vit-il ce confinement? "Il y a de l’inquiétude, cette maladie touche tout le monde et personne n’est à l’abri. On a peur pour nos proches. Je touche du bois, tout le monde va bien pour l’instant", rassure-t-il.

Cette semaine, une interview de Silvio Proto a fait du bruit: il aurait décidé de prendre sa retraite si la Serie A ne reprend pas. L’ancien joueur d’Anderlecht tient à nuancer les choses. "Si le championnat ne reprend pas, ce sera très difficile de revenir à mon meilleur niveau. Cela pourrait être la fin de ma carrière mais c’est seulement une possibilité, je n’ai pas encore pris de décision", explique-t-il.

Un arrêt définitif de la Serie A saison 2019/20 ne serait pas vraiment une bonne nouvelle pour la Lazio qui a réalisé un superbe parcours lors de la première partie de la saison: le club de Proto est 2e avec 62 points, à seulement une unité du leader, la Juventus. "On a super bien joué jusqu’à présent. Nous avons décroché des bons résultats mais la manière était là aussi. Nous ne sommes qu’à un point de la Juventus, tout est possible".

"Anderlecht restera mon premier amour"

Silvio Proto a passé la plus grande partie de sa carrière en Belgique. Le portier âgé de 36 ans suit toujours ces anciens clubs. "Je regarde toujours les résultats d’Anderlecht et je suis aussi les résultats de La Louvière, d’Ostende, du Beerschot et de l’Olympiakos. Chaque club m’a apporté quelque chose".

Plusieurs supporters d’Anderlecht aimeraient que Proto revienne à Anderlecht. Qu’en pense le principal intéressé? "On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Anderlecht restera mon premier amour. J’y ai gagné beaucoup de titres. Si on me demande de revenir un jour à Anderlecht, je ne pourrais pas refuser", avoue-t-il.

"Cela m'aurait fait plaisir de vivre ça"

Durant sa belle carrière, Proto a également eu l’honneur de porter le maillot des Diables Rouges (13 caps). Malheureusement pour lui, il n’a pas eu la possibilité de disputer une grande compétition avec les Diables. Proto s’est blessé au bras à quelques semaines de la Coupe du monde 2014 et il a été obligé de déclarer forfait. "C’est une déception, mais ce n’est pas le plus mauvais moment de ma carrière. Cela m’aurait fait plaisir de vivre ça. C’est une épopée extraordinaire, le groupe est extraordinaire aussi. Tout le peuple belge est derrière les Diables. Il y a quelques années, ce n’était pas du tout comme ça".

Ce n'est pas un secret: la plus grande partie de la carrière de Proto est derrière lui. Que va-t-il faire après sa carrière? "J'y ai déjà réfléchi. Je serai dans le luxe car je pourrai faire ce que j'ai envie de faire. J'ai des projets avec mon épouse, j'ai des projets dans l'immobilier, je suis des cours d'entraîneur aussi. J'ai entraîné des jeunes à l'Olympic de Charleroi et en Italie, cela m'a bien plu. J'ai pu commenter des matchs aussi. Je pense que je vais avoir beaucoup de portes ouvertes et je déciderai plus tard. Je n'exclus rien".

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview de Silvio Proto via le lien ci-dessous.