Championnat de foot des Pays-Bas: il n'y aura pas de champion cette année, pas de descendants non plus

Il n'y aura pas de champion à l'issue de la saison 2019-2020 d'Eredivisie, la première division néerlandaise de football. Telle a été la décision du conseil d'administration de la KNVB, fédération nationale, vendredi.



Après discussions avec les clubs professionnels, la KNVB n'a pas jugé approprié de désigner un champion. La fédération a officialisé la nouvelle quelques minutes après les clubs. L'Ajax Amsterdam était premier au classement après 25 journées, avec une meilleure différence de buts que l'AZ Alkmaar.

Les Ajacides reçoivent cependant le meilleur ticket européen et disputeront la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions si le vainqueur de la principale compétition européenne parvient à se qualifier via son propre championnat. Cette donnée reste incertaine, la Ligue des champions étant à l'arrêt comme toutes les autres compétitions. L'AZ débutera lui sa saison continentale au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Feyenoord, 3e, disputera la phase de groupes de l'Europa League. Initialement, ce ticket était réservé au vainqueur de la Coupe mais l'épreuve ne se terminera pas. Le PSV Eindhoven et Willem II disputeront les tours préliminaires de l'Europa League. C'est un coup dur pour le FC Utrecht, qui devait disputer la finale de la Coupe et qui est 6e au classement avec trois points et une rencontre de moins que Willem II.

L'année prochaine, les 18 mêmes clubs disputeront l'Eredivisie. Il n'y aura donc pas de promotion ou de descente. C'est une bonne nouvelle pour RKC Waalwijk et ADO La Haye, deux derniers du classement d'Eredivisie au moment de l'arrêt des compétitions à cause de la pandémie de Covid-19. Par contre, le SC Cambuur et De Graafschap, respectivement premier et deuxième de eerste divisie (D2), ratent l'accession dans l'élite du football batave. Ils peuvent encore se porter devant la justice pour faire appel