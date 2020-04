Coronavirus - Le Conseil national de sécurité n'apporte pas de réponses aux questions du monde sportif

(Belga) La Première ministre Sophie Wilmès (MR) a annoncé vendredi soir à l'issue du Conseil national de sécurité qu'aucune mesure n'avait été prise en ce qui concerne les compétitions sportives. Elle a toutefois assuré qu'une décision devrait être prise rapidement, évoquant l'échéance de la semaine prochaine.

Les championnats professionnels de football (D1A et D1B) ainsi que la Coupe de Belgique sont à l'arrêt depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19. Outre le football, les championnats nationaux de cyclisme (20 - 23 août) et le Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps (30 août) sont aussi concernés par les futures décisions du Conseil national de sécurité. Pour rappel, le conseil d'administration de la Pro League de football a recommandé l'arrêt définitif des compétitions mais cet avis doit encore être approuvé lors de l'assemblée générale, prévue lundi 27 avril. Cette assemblée générale devait se tenir d'abord le 15 avril, puis le 24. Mais la Pro League et la Fédération royale belge de football (RBFA) voulaient d'abord connaître la position du Conseil de sécurité national avant de décider de la fin définitive de la saison 2019-2020. Il n'est donc pas exclu qu'elle soit reportée pour la troisième fois consécutive. Le 2 avril, le conseil d'administration de la Pro League était arrivé à la conclusion qu'il était préférable de mettre un terme à la pratique du football en D1A après 29 journées de compétition, et D1B alors que le match retour pour la montée n'a pas été joué. (Belga)