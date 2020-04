Harry Kane à Manchester United ? Pour le vice-président du club, le coronavirus rend ce transfert impossible

Ed Woodward, vice-président du club phare de Manchester United, ne s'attend pas à ce que le marché des transferts devienne "normal" l'été prochain en raison de la crise du coronavirus. "Le défi auquel nous sommes confrontés ne doit être sous-estimé par personne", a avoué Woodward lors d'une conversation vidéo avec un forum de supporters.

Dans la presse spécialisée anglaise, ManU est régulièrement cité comme candidat à réaliser de très gros transferts. On parle par exemple d'un transfert de 228 millions d'euros pour l'attaquant de Tottenham Harry Kane et de 148 millions d'euros pour l'ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho. "Une telle spéculation ignore les réalités économiques et les défis auxquels est confronté le monde du sport. Mettre l'équipe sur la voie du succès est, comme toujours, notre priorité, mais nous devons avoir une vision de l'impact global de la crise sur l'industrie du football avant de pouvoir parler d'un retour à la normale. Nous devons être en mesure d'examiner l'ensemble de la situation financière".

A l'heure actuelle, on ignore si et quand la Premier League anglaise pourra reprendre. Si la saison ne peut pas être achevée, il y a une menace de perte qui se chiffrerait en milliards d'euros. "Voyons donc si nous pouvons terminer la Premier League, si nécessaire à huis clos. Le football ne sera pas de retour tant qu'il n'y aura pas de supporters dans les tribunes".