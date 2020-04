Une conséquence inattendue: le coronavirus pourrait forcer l'UEFA à renoncer temporairement à l'arbitrage vidéo

Alors que l'UEFA envisage de reprendre les compétitions européennes dans les prochains mois, le VAR, lui, pourrait manquer à l'appel. L'arbitrage vidéo irait en effet à l'encontre des règles de distanciation sociale.

La Ligue des Champions, l'Europa League mais aussi les plus grands championnats nationaux vont bientôt reprendre du service. Le calendrier continue d'évoluer et le retour du football ne serait plus, dans certains pays, qu'une question de semaines. L'UEFA planche sur ce sujet et espère pouvoir relancer les compétitions continentales d'ici le mois d'août.

Mais selon le journal The Sun, un dilemme inattendu inquiète l'instance du football européen. Comment utiliser le VAR en respectant les règles liées au coronavirus ? La question se pose notamment en Angleterre, où le VAR est installé dans des pièces de chaque stade. Ils sont alors jusqu'à 30 à s'y entasser, bien loin des standards imposés par le distanciation sociale.

Pour lutter contre ce problème, la Premier League envisage d'adopter, comme en Belgique ou ailleurs, l'option d'un camion mobile, garé sur les parkings. Mais tous les clubs ne sauraient pas répondre à cette demande. De quoi inquiéter l'UEFA, qui va discuter du sujet dans les heures à venir. La décision potentielle ? La suppression temporaire du VAR pour des raisons de santé publique. Le temps que le coronavirus perde en intensité dans toute l'Europe.

Reste à savoir si cette décision s'appliquerait aux championnats ou uniquement aux coupes d'Europe. Affaire à suivre !