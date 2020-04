Vente aux enchères d'un maillot de Dries Mertens au profit d'une oeuvre de bienfaisance

(Belga) Le maillot que Dries Mertens portait le 25 février dernier lorsqu'il a marqué le premier but en 1/8e de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone (1-1) au stade San Paolo et égalé à cette occasion le record de buts napolitains qui appartenait à Marek Hamsik a été mis aux enchères, a annoncé samedi le journal italien La Gazzetta dello Sport.

Il s'agissait du 121e but de Mertens sous la vareuse de Naples. Si la saison en Italie ne peut pas être terminée, il pourrait s'agir de son dernier, car le contrat du Diable Rouge, âgé de presque 33 ans, expire fin juin et les pourparlers entre les deux parties continuent de traîner en longueur. Les recettes de cette vente seront versées à la Fondation Cannavaro-Ferrara, qui se consacre aux enfants et aux jeunes de Naples. Jeudi, le prix fixé était de 600 euros, mais il a déjà dépassé les 4.500 euros. Le maillot de Naples de Diego Maradona offert par Ciro Ferrara a recueilli pas moins de 55.000 euros... (Belga)