Chelsea ne baissera pas le salaire des joueurs mais leur demande de faire des dons

Les joueurs de Chelsea, dont le Diable Rouge Michy Batshuayi, ne verront pas leur salaire baisser malgré la crise liée à la pandémie de Covid-19, a annoncé le club londonien de football samedi sur son site officiel.

Certains médias spécialisés ont rapporté plus tôt dans la semaine que les joueurs des Blues allaient devoir faire une croix sur 10% de leur salaire. Il n'en sera rien.

Samedi, la formation de Premier League a déclaré chercher d'autres moyens pour que les joueurs puissent contribuer à l'effort collectif alors que le championnat est à l'arrêt. "L'objectif de ces discussions avec les joueurs était de garantir les emplois de nos employés, pouvoir offrir une compensation à nos fans et participer à des activités pour la bonne cause", a écrit Chelsea. "Nous sommes reconnaissants aux membres de l'équipe pour le rôle qu'ils ont joué dans les activités communautaires et pour leur support au NHS (service de santé britannique, ndlr)."

Si l'équipe première ne doit pas contribuer financièrement aux efforts du club, la direction a toutefois demandé aux joueurs de continuer à soutenir les organisations caritatives. Chelsea a ajouté que joueurs et membres du staff seront payés entièrement jusqu'au 30 juin plutôt que de profiter du chômage partiel mis en place par le gouvernement britannique.

Liverpool a opté un temps pour cette option mais, sous le feu des critiques, a finalement changé son fusil d'épaule.