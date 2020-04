Ex-championne du monde du poids, Christina Schwanitz soignée à une substance radioactive

(Belga) La lanceuse de poids allemande, Christina Schwanitz, ex-championne du monde, a expliqué s'être soignée à une substance radioactive et ne plus ressentir de douleurs dans le genou.

Christina Schwanitz avait reçu une injection d'une substance radioactive lors d'un traitement appelé radiosynoviorthesis et efficace en une semaine. "Le traitement a super bien marché. Je n'ai plus aucune douleur", a certifié l'Allemande, 34 ans, championne du monde en 2015 et médaillée de bronze encore en 2019. Après avoir donné naissance à des jumeaux, elle vise un retour au plus haut niveau aux Jeux Olympiques de Tokyo, reprogrammés en 2021. (Belga)