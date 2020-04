"Fier, fier, fier": le Diable Rouge Hendrik Van Crombrugge va être papa pour la deuxième fois

Hendrik Van Crombrugge va être papa pour la seconde fois, a annoncé le gardien d'Anderlecht et des Diables Rouges dimanche. Ce sera pour l'automne a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.



"Fier, fier, fier", a écrit Van Crombrugge, 26 ans, déjà papa d'un petit garçon, Matheo. Kevin De Bruyne avait aussi annoncé samedi un heureux événement, le troisième, pour son couple. Son épouse Michèle Lacroix est enceinte d'une fille. Le stratège des Diables Rouges et Michèle Lacroix ont déjà deux fils, Mason Milian (mars 2016) et Rome (octobre 2018).