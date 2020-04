Coronavirus: le Barça suspend les négociations avec ter Stegen pour une prolongation

Barcelone a suspendu temporairement les négociations avec son gardien Marc-André ter Stegen pour une prolongation de contrat, ont annoncé les médias espagnols dimanche, dans l'attente d'avoir une idée plus précise de l'impact financier de la crise du coronavirus.



Le gardien allemand a un contrat au Barça jusqu'en juin 2022, mais la Juve et Manchester City sont sur les rangs. Ter Stegen et son conseil Gerd vom Bruch comprennent la situation, toujours selon la presse espagnole. Les négociations étaient en cours depuis quelques mois, mais aucun accord n'avait pu encore être trouvé. Marc-André ter Stegen, 27 ans, avait fait le saut en Catalogne durant l'été 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach. Devenu numéro 1 entre les perches de Barcelone, son palmarès s'orne déjà de quatre titres de champion d'Espagne, quatre Coupes d'Espagne, une Ligue des Champions et une Coupe du monde des clubs.