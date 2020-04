Rode Duivels - L'Union belge va collaborer avec la VUB pour améliorer la qualité du sommeil

(Belga) La Fédération belge de football (RBFA) a annoncé lundi qu'elle va collaborer avec des experts du sommeil de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) afin d'améliorer la qualité du sommeil des Diables Rouges et des Red Flames. Les membres du staff des équipes nationales et les arbitres profiteront également de leur expertise.

Sous la devise "sleep well, play well" ("bien dormir, bien jouer"), deux experts du sommeil de la VUB, le professeur Olivier Mairesse et le docteur Johan Newell, analyseront la qualité du sommeil des joueurs des équipes nationales, des membres du staff et des arbitres. "En plus d'une bonne condition physique et force mentale, la quantité et la qualité du sommeil ont aussi un impact majeur sur les performances et les résultats", affirment les experts Mairesse et Newell dans le communiqué de l'Union belge. "Une approche sur mesure comme la nôtre est importante étant donné que les effets du manque de sommeil sur les performances d'un joueur sont très individualisés." Roberto Martinez, sélectionneur national et directeur technique de la RBFA, se dit "très heureux" de ce partenariat. "Aujourd'hui, nous avons besoin de plus en plus de soutien scientifique, et ce dans plus de domaines que nous ne le pensons. Cette approche individuelle et l'accompagnement dont nous pouvons bénéficier de ces experts permettront à nos joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes tout en étant reposés au maximum", a expliqué Martinez. Philippe Rosier, Health & Performance manager de l'Union belge, rappelle lui que "outre la nutrition et l'hydratation, le sommeil est la stratégie la plus importante" pour la récupération d'un athlète. "Nous savons, grâce à la recherche, que la diminution de la qualité du sommeil entraîne une diminution de 'l'état de préparation à la performance' et un risque accru de blessures. Par ailleurs, nous constatons régulièrement d'un point de vue clinique des problèmes de sommeil auprès des joueurs de football et des arbitres de l'élite, en particulier avant et après un match important", a ajouté Rosier. (Belga)