Coronavirus - Le championnat argentin officiellement terminé, le club de Maradona sauvé

(Belga) La Fédération argentine de football (AFA) va mettre fin à la saison 2019-2020, interrompue depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi son président Claudio Tapia.

"Nous allons clôturer le championnat afin de pouvoir désigner les équipes qualifiées pour les compétitions continentales l'année prochaine", a déclaré Tapia dans une interview à la chaîne TNT. L'AFA a également annoncé la suspension des relégations pour cette saison et la saison prochaine. Au moment de l'interruption, les clubs argentins venaient d'entamer la 'Copa Superliga', dont les points sont pris en compte dans la course aux qualifications continentales et la lutte pour le maintien. La 'Superliga', le championnat classique, a été remporté par Boca Juniors. Gimnasia y Esgrima La Plata, club entraîné par Diego Maradona, 19e sur 24 de la 'Superliga', est donc assuré de rester en première division. Claudio Tapia a justifié ces mesures par la nécessité d'atténuer les difficultés économiques que subissent les clubs, qui sont des associations à but non lucratif en Argentine. Les mesures de confinement dans le pays, décrétées le 20 mars dernier, doivent se poursuivre au moins jusqu'au 10 mai. (Belga)