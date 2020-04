Star de la NFL, il s'est converti en médecin pour soigner les malades du coronavirus

C'est une des belles histoires que le sport propose de temps à autre. Le Canadien Laurent Duvernay-Tardif a remporté il y a près de trois mois le dernier Super Bowl, la finale du championnat professionnel de football américain. Le titulaire au sein de la ligne offensive des Kansas City Chiefs soigne aujourd'hui les malades du coronavirus à Montréal, rapporte le magazine Sports Illustrated (SI). Il faut dire que le Québecois n'a pas que les muscles développés, il est aussi docteur en médecine.

"Je n'ai pas encore de spécialité", avoue humblement Laurent Duvernay-Tardif qui a été accueilli triomphalement par 4000 fans à son retour à Montréal après sa victoire en février dernier face aux San Francisco 49ers. Les exigences que requièrent le sport professionnel aux Etats-Unis ne lui ont pas permis de poursuivre pour le moment ses études.

Parti en vacances après la saison, le guard droit titulaire des Chiefs depuis cinq saisons a décidé de raccourcir celles-ci et de rentrer à Montréal quand il a vu l'ampleur que prenait la pandémie.

"Je me rends compte que je suis privilégié. Je n'ai pas perdu mon emploi. Je n'ai pas trois enfants à la maison et je n'ai pas de réunion Zoom, ni d'école à domicile à suivre. Je sais que certains de mes amis traversent des moments difficiles; beaucoup sont des médecins que j'ai rencontrés à l'école de médecine. J'ai des amis qui travaillent dans les services d'urgence. L'un d'eux fait le triage et teste les patients pour le Covid-19. Ces gens sont en première ligne, et ils donnent tout pour nous protéger" a-t-il confié à SI. "J'ai commencé à me demander comment je pouvais aider. J'ai pris contact avec le ministère de la santé et les autorités de santé publique, mais j'ai découvert que je me trouvais dans une zone grise où ils ne savaient pas quoi faire de moi, parce que je n'ai pas encore de permis d'exercer".

"Il y a quelques jours, des fonctionnaires du ministère de la santé ont lancé une campagne de recrutement de professionnels de la santé, en particulier d'étudiants en médecine et en soins infirmiers. Il était dès lors possible pour moi de retourner aider".

Avec l'accord de son club, et après avoir suivi des cours accélérés de remise à niveau, Duvernay-Tardif a quitté son cocon confortable de sportif professionnel de haut niveau au repos entre deux saisons pour soigner les malades du Covid-19.

Il occupe une fonction d'infirmier tous les jours à partir de 7h30. A l'inverse des rencontres de football américain où il est exposé à la vue de millions de téléspectateurs, Laurent Duvernay-Tardif sait qu'il doit travailler dans l'ombre. "Ce n'est pas le moment d'être le héros et d'être impulsif. Vous devez le faire de la bonne manière. Vous devez prendre cela au sérieux quand il s'agit de vous laver les mains, de ne rien toucher. Vous savez qu'il y a des risques".

S'exprimant sur l'incertitude planant sur la prochaine saison de NLF, le joueur-médecin a été très clair: "Ce que je peux dire, c'est que si nous ne jouons pas en septembre, sachant toutes les implications de ce que le sport signifie pour une nation et l'argent derrière cette énorme industrie, c'est qu'il y aura des problèmes plus importants que de ne pas jouer au football (américain)".