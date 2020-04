Thierry Neuville nous dévoile son pilote préféré: "J’ai toujours été fan de lui" (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, le pilote de rallye s'est confié à notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Notre journaliste Emiliano Bonfigli a pris des nouvelles de Thierry Neuville. Le pilote de rallye âgé de 31 ans est au repos forcé puisque tous les rallyes sont annulés jusqu’à la mi-juillet. Comment vit-il cette période? "Je vais très bien. C’est vrai que le temps commence à être long mais bon, on se débrouille. Je suis avec ma petite famille à Monaco. On passe le temps comme on peut, on respecte les consignes et on essaie de profiter", explique-t-il.

Habitué à quitter son domicile régulièrement, Thierry peut passer beaucoup de temps avec sa petite fille, âgée de quelques mois seulement. "Cela fait beaucoup de bien. Elle grandit très vite. C’est un réel plaisir pour un jeune papa de passer ses journées avec son enfant".

Malgré tout, Thierry Neuville essaie de garder la forme. "On peut aller courir dehors de temps en temps. Nous avons une petite terrasse, on s’entraine régulièrement même si c’est clair que ce n’est pas un entrainement habituel".

"On ne sait pas toujours si on va atterrir sur la route"

Notre journaliste Emiliano Bonfigli a également relayé plusieurs questions posées par les supporters de Thierry Neuville. Que ressent-il derrière le volant? "J’ai des difficultés à répondre à cette question. On est tellement concentré qu’on donne peu de place à la sensation. Le but, c’est de faire la spéciale parfaite. Le seul moment où on a des sensations, c’est quand on prend un grand jump. On ne sait pas toujours si on va atterrir sur la route, avec les 4 roues. Il y a un peu d’incertitude de temps en temps mais généralement, tout est sous contrôle", raconte-t-il.

Thierry Neuville a terminé à plusieurs reprises à la 2e place du classement général du championnat du monde. Il est passé à plusieurs reprises tout près du Graal. "Cela fait quelques années que nous passons tout près du titre. Il y a des années où on aurait pu l’avoir mais nous avons eu de la malchance, il y a d’autres années où nous avons fait des erreurs. J’espère que ce sera pour bientôt".

"Je croise régulièrement David Goffin à la salle de sport"

D’autres sportifs belges vivent également à Monaco. Thierry Neuville a déjà rencontré David Goffin et Philippe Gilbert. "J’ai plus de contacts avec Philippe, nous nous envoyons beaucoup de messages. Je vais dans la même salle de sport que David Goffin. On se croise régulièrement et on échange un peu les nouvelles".

Lors de cette interview, Thierry Neuville a également donné son Top 3 des meilleurs sportifs dans le monde automobile. "J’ai toujours été fan de Michael Schumacher. C’était mon pilote préféré. Je mets aussi Sébastien Loeb dans mon Top 3, il m’impressionne. Il est toujours performant, il donne tout ce qu’il peut. Et en 3, Thierry Neuville!", dit-il, avec un sourire. J’ai fait énormément de sacrifices, j'ai pris beaucoup de risques pour en arriver là où je suis aujourd’hui".

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview de Thierry Neuville via le lien ci-dessous.