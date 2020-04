Un divorce après 40 ans: Anderlecht va arborer un nouveau sponsor sur son maillot

Les supporters d'Anderlecht ont pour la plupart toujours connu le même sponsor sur le maillot de leur équipe préférée et ce, malgré les changements de nom: Générale de Banque d'abord, Fortis ensuite, BNP Paribas Fortis enfin. Avant cette ère bancaire, c'est la brasserie Belle-Vue qui prenait place sur le torse des joueurs.

Cette idylle qui dure depuis 40 ans va s'arrêter à partir de la saison prochaine, nous apprennent plusieurs médias du pays. C'est Belfius qui devrait devenir le partenaire n°1 du Sporting. La banque belge prête déjà son nom à l'académie des jeunes de Neerpede depuis une année.

Le contrat liant les Mauves à la BNP courait cependant encore jusqu'à 2021. La banque versait chaque année environ 2,4 millions d'euros au club bruxellois, rapporte le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. Mais, selon L'Echo et Le Soir, une clause prévoyait que le club le plus titré de Belgique puisse se "désengager" à condition que le nouveau sponsor lui fasse une offre supérieure d'un tiers, soit un montant de plus de 3,2 M€ annuels dans ce cas-ci.

Enfin, ce n'est probablement pas Belfius qui trônera sur la poitrine de Vincent Kompany et de ses coéquipiers l'an prochain mais bien le gestionnaire d'actifs Candriam (partenaire du groupe Belfius et dans lequel le président mauve Marc Coucke a placé une partie de sa fortune) et l'assureur DVV (une de ses filiales), en alternance.

Il s'agit en outre de ne pas créer de problèmes avec le Club de Bruges et le Sporting de Charleroi, dont les centres de formations sont également soutenus par Belfius.