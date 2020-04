Des rappeurs marseillais s'associent à l'OM pour un clip caritatif

Des rappeurs marseillais, quelques joueurs du club et l’OM Fondation se sont associés pour un clip caritatif, “Le cOMbat quotidien”, rendant hommage aux soignants et aux professions en première ligne face au coronavirus, en ligne depuis jeudi à minuit.

Hatik, REDK ou Saïd, un choriste d'IAM, côté chanteurs, Tess Laplacette, Bouna Sarr ou Morgan Sanson côté joueuses et joueurs, le groupe formé pour l'occasion s'appelle "La Compo" et salue les médecins et infirmiers mais aussi les pompiers, les couturières, les livreurs...

"C'est moi qui me bats pour toi tous les jours", chantent les rappeurs dans un clip monté en patchwork, chacun s'étant filmé chez soi, comme le gardien et capitaine Steve Mandanda, qui entonne le refrain avec son fils.

Des vedettes d'autres univers ont rejoint "La Compo", comme l'influenceur Philousport, l'acteur Luka Peros (qui joue le rôle de Marseille dans la série "La Casa de Papel") ou le rugbyman Guilhem Guirado.

Même l'équipe de l'IHU Méditerranée du professeur Didier Raoult participe au clip, depuis les couloirs de l'Hôpital de La Timone.

Le clip rejoint les "OM Sessions", les morceaux de rap produits chaque mois par le club avec des artistes locaux, et la chanson est diffusée sur les plateformes de musique.

Tout l'argent récolté sera utilisé par l'OM Fondation pour des actions de soutien aux hôpitaux marseillais et aux plus démunis.