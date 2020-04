"Hazard pourra jouer si la Liga reprend en juin"

(Belga) Le quotidien sportif espagnol AS a donné de bonnes nouvelles d'Eden Hazard jeudi. Le capitaine des Diables Rouges aurait été courir cette semaine et joué au football avec ses enfants dans son jardin. Si sa blessure continue d'évoluer dans le bon sens, Hazard pourrait être prêt en cas de reprise de La Liga. Les clubs espagnols espèrent reprendre au mois de juin.

Hazard a été opéré de la cheville droite à Dallas le 5 mars dernier et fait des progrès constants depuis. Selon AS, Hazard pourrait être prêt à jouer en juin. "Hazard a été courir pour la première fois il y a quelques jours et joue tous les jours au football avec ses enfants dans son jardin", a rapporté AS. Ce qui serait une étape importante selon le quotidien espagnol. Hazard a également reçu la visite d'un kiné du Real Madrid à son domicile afin de faire des exercices avec lui. En raison de la crise du coronavirus, Hazard a manqué peu de rencontres avec le Real Madrid ces deux derniers mois. Le club madrilène occupe la deuxième place en Liga, à deux points de Barcelone. En Ligue des Champions, le Real a perdu le match aller de son huitième de finale face à Manchester City (1-2). Hazard vit jusqu'à présent une première saison difficile au Real Madrid. Il avait manqué le début de saison à cause d'une blessure. Il était ensuite sur la touche entre début décembre et début février des suites d'une blessure à la cheville. Il a joué 15 matches pour le Real avec un but et cinq assists au compteur. (Belga)