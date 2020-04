5 mois après avoir été limogé, Mauricio Pochettino rêve de retourner à Tottenham

Donné par la presse comme cible principale de Newcastle en cas de succès du rachat par un fonds d'investissement saoudien, l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino a indiqué jeudi qu'il rêvait d'un retour à Tottenham, qui l'a limogé en novembre.

"Cela a été une aventure incroyable qui s'est terminée comme personne ne souhaitait qu'elle se termine", a-t-il expliqué dans un entretien à BT Sport, au sujet de ses 5 ans et quelque sur le banc des Spurs.

"Mais au plus profond de mon coeur, je suis sûr que nos chemins se recroiseront. Dès le jour où j'ai quitté le club, mon rêve a été d'y revenir un jour et d'essayer de finir le travail qu'on n'a pas réussi à finir. On a été si près de remporter la Premier League et la Ligue des champions", a-t-il souligné.

Arrivé de Southampton en 2014, Pochettino avait emmené les Spurs en finale de la C1 en 2019, et en 2017, Tottenham avait terminé deuxième du championnat, sept points derrière le rival Chelsea.

"Ce sera peut-être dans cinq ans, peut-être dans dix ans, mais avant de mourir, je veux entraîner Tottenham", a ajouté le technicien de 48 ans.