Le maire de Liverpool craint une reprise de la Premier League: "Des matches à huis clos? C'est une idée mort-née"

Le maire de Liverpool, Joe Anderson, a expliqué jeudi qu'il craignait qu'une reprise de la Premier League, même à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus, entraîne des rassemblements sauvages de supporters près du stade d'Anfield Road, l'antre du FC Liverpool.

"Même si les matches se déroulaient à huis clos, il y aurait plusieurs milliers de personnes qui se rassembleraient près d'Anfield", a expliqué Anderson à la BBC. "Il n'y a pas grand monde qui respecterait ce qu'on leur demande et qui resterait à l'écart du stade. Beaucoup de gens viendraient pour faire la fête, donc je pense que c'est une idée mort-née", a-t-il ajouté.

La Premier League travaille actuellement sur un scénario baptisé "Project Restart" pour disputer les 92 matches de championnat restant et mener la saison à son terme. Ce plan envisage notamment que les rencontres, réparties entre le 8 juin et le 27 juillet, se jouent dans un nombre de stades limités. Mais la perspective pour Divock Origi et ses équipiers de remporter leur premier titre de champion depuis 30 ans pourrait inciter ses supporters à ne pas respecter les mesures de distanciation sociale promues par le gouvernement. Au terme du dernier match de Premier League disputé le 9 mars dernier, Liverpool comptait 25 points d'avance sur le deuxième, Manchester City, avec neuf rencontres à disputer et donc 27 points à prendre. "Je pense qu'il serait très difficile à la police de maintenir les gens à l'écart et de faire respecter la distanciation sociale s'ils font la fête devant Anfield. Ce serait grotesque", a encore poursuivi Anderson, pour qui "la meilleure chose à faire est de clore la saison".