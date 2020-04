Italie: la Ligue de foot se pliera à un arrêt du championnat

La Ligue italienne de football se pliera à une décision des autorités de mettre un terme aux compétitions sportives cette saison, a-t-elle dit jeudi dans un communiqué sonnant comme un geste d'apaisement avec le gouvernement.

Clubs et instances ont insisté à plusieurs reprises pour boucler le championnat, mais le ministre des Sports Vincenzo Spadafora a prévenu mercredi que le chemin était "de plus en plus étroit" pour une reprise.

"S'il est possible" de reprendre "en respectant les normes et les protocoles sanitaires, bien. Sinon, nous nous en tiendrons rigoureusement, comme nous l'avons toujours fait, aux décisions du gouvernement", a dit le président de la Ligue, Paolo Dal Pino, cité dans le communiqué.

La Ligue se réunit vendredi en assemblée générale et la question de l'éventuelle poursuite de la saison devrait être évoquée.

"Comme tous les Italiens nous voudrions retourner travailler et vivre notre vie le plus vite possible. Il est normal que la Serie A veuille jouer au football, ce serait contre nature de dire le contraire. Tous ceux qui ont un métier veulent continuer à l'exercer", a poursuivi Paolo Dal Pino, assurant le gouvernement de sa volonté de mener "un dialogue constructif".

Le président de la fédération italienne Gabriele Gravina a tout de même assuré mercredi qu'il ne "signerait jamais pour la fin des championnats", qui serait selon lui "la mort du football italien". Il a estimé à 700 ou 800 millions d'euros les pertes du secteur en cas d'arrêt définitif de la saison.

Le gouvernement français a annoncé cette semaine la fin des compétitions sportives officielles, dont la Ligue 1 de football, emboîtant ainsi le pas aux autorités néerlandaises.

Le championnat d'Italie a été interrompu le 9 mars face à la progression de la pandémie, qui a désormais fait environ 28.000 morts dans le pays. La reprise des entraînements en sports collectifs ne sera pas autorisée avant le 18 mai "au mieux".

Selon un sondage rendu public dimanche par l'agence AGI, deux Italiens sur trois sont hostiles à une reprise des compétitions de football.

Les footballeurs n'ont pas été épargnés par la pandémie. Selon la presse italienne, l'attaquant argentin de la Juventus Turin Paulo Dybala conserve des traces du virus dans son organisme, 40 jours environ après avoir été testé positif, comme sa compagne, Oriana Sabatini. "Nous avons eu quelques symptômes, pas très forts, mais moi un peu plus qu'Oriana. Les miens ont duré plus longtemps, mais je suis toujours resté serein", a dit le joueur, cité dans le Corriere della Sera.