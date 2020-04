Coronavirus: le joli geste de Manchester United pour soutenir les soins de santé

Manchester United a annoncé jeudi qu'il va offrir 60.000 repas au personnel des soins de santé anglais (NHS) qui est en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. La première partie de ces repas sera distribuée gratuitement vendredi dans quatre hôpitaux de la ville.

Le club mancunien a lancé cette initiative en collaboration avec la Manchester United Foundation, Bidfood, son fournisseur pour la restauration, et Mealforce, une organisation caritative qui a déjà offert 500.000 repas au personnel du NHS ces quatre dernières semaines. Plus de 80 employés du club se sont porté volontaires pour préparer les plats dans les cuisines d'Old Trafford, le stade de Manchester United, tout en respectant les mesures de distanciation sociale. "C'est un honneur de fournir ce service dans le cadre de notre soutien au NHS. Nous leur sommes tous redevables de ce qu'ils font pour nous protéger et nous soigner. Nos talentueux chefs et notre équipe de restauration sont extrêmement fiers de contribuer à l'effort national en ce moment", a précisé Collette Roche, la directrice des opérations du club.