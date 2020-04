Espagne: la Ligue de foot va tester les joueurs au Covid-19 la semaine prochaine

La Ligue espagnole de football, dont le président Javier Tebas a exprimé son espoir de pouvoir reprendre la compétition en juin, a prévu de commencer à tester ses joueurs au coronavirus à partir de la semaine prochaine, a-t-on appris jeudi de source proche.

Le protocole de retour à la compétition comprend le dépistage du coronavirus chez les joueurs et l'encadrement des équipes. "Ces tests doivent commencer la semaine prochaine", a déclaré à l'AFP une source proche de la Ligue, sans avancer de date précise.

Selon les journaux Marca et AS, LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, prévoit de dépister les joueurs entre mardi et jeudi prochains. Ils pourraient ensuite reprendre les entraînements individuels 48 heures après.

Le protocole prévu par la Ligue, qui comporte quatre phases pour passer progressivement des entraînements individuels aux entraînements collectifs, "peut durer environ un mois", a précisé Javier Tebas.

"J'espère qu'au mois de juin nous pourrons commencer la compétition. Nous avons jusqu'au 28 juin", a-t-il déclaré à la télévision Movistar mardi.

Le gouvernement espagnol a donné son feu vert mardi pour le retour à l'entraînement individuel des équipes sportives professionnelles.