Une ambiance très particulière: un tournoi de tennis à huis-clos débute aujourd'hui en Allemagne

Pas de poignées de main, pas de juges de ligne ni de spectateurs. C'est sous ces strictes conditions que se tiendra à partir de vendredi en Allemagne un tournoi exhibition de tennis retransmis en direct sur un site de streaming.

S'ils devront encore attendre avant de voir Roger Federer ou Rafael Nadal, les fans de tennis pourront regarder du tennis en direct: huit joueurs classés au-delà du Top 100 mondial s'affronteront vendredi, puis le 7 et 14 mai, à la Base tennis academy de Hoehr-Grenzhausen, près de Coblence dans l'ouest de l'Allemagne.

L'Allemand Dustin Brown, 239e mondial qui a connu son quart-d'heure de célébrité en sortant Rafael Nadal au second tour de Wimbledon en 2015, est le joueur le plus connu de ce tournoi qui se déroulera hors circuit ATP, suspendue comme le circuit WTA jusqu'au 13 juillet minimum, pour cause de pandémie de Covid-19. "Je suis très enthousiaste" à l'idée de jouer, a déclaré Yannick Hanfmann, 143e mondial et joueur mieux classé des huit participants. "C'est plutôt cool, je suis curieux de voir combien de personnes vont regarder", a ajouté l'Allemand, alors que les matches seront retransmis dans le monde entier en streaming sur Tennis Channel.

En raison du coronavirus, seuls les deux joueurs et l'arbitre central seront autorisés sur le court de terre battue. Après avoir profité du confinement pour passer du temps chez lui à Karlsruhe, Hanfmann veut désormais retrouver "les picotements, la compétition", même pour la modique somme mise en jeu lors du tournoi. "J'ai fait quelques économies et je ne suis pas du genre à jeter l'argent par les fenêtres", a expliqué Hanfmann, qui est parvenu à un gain total de 543.000 dollars lors de sa carrière mais pour qui "les choses se compliquent maintenant".

Il reste contre l'idée avancée par les superstars Novak Djokovic, Federer et Nadal de pousser les 100 meilleurs joueurs à financer un fonds de solidarité pour les autres moins bien classés : "Pourquoi les joueurs en-dessous du top 10 devraient-ils avoir la responsabilité d'aider les autres à se sentir mieux?".