Ces légendes du saut à la perche vont s'affronter depuis leur jardin respectif (vidéo)

Les perchistes Armand Duplantis, Sam Kendricks et Renaud Lavillenie se défieront dimanche lors de l'Ultimate Garden Clash, a annoncé vendredi World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme.

Le Suédois Duplantis, détenteur du record du monde, l'Américain Kendricks, double champion du monde, et le Français Lavillenie, champion olympique en 2012, ont confirmé l'information dans une vidéo. Ils seront en contact par visioconférence.

World Athletics diffusera la compétition sur ses réseaux sociaux dimanche à 17h, si les conditions météo le permettent. Les trois athlètes placeront une barre à 5 mètres dans leur jardin et devront la franchir le plus souvent possible en 30 minutes. Lavillenie participera depuis son domicile à Clermont-Ferrand. Kendricks et Duplantis vivent tous les deux aux Etats-Unis, l'Américain à Oxford et le Suédois à Lafayette.

"Je suis heureux de pouvoir participer à nouveau à une compétition, surtout contre Sam et Renaud", a expliqué Duplantis. "Comme nous ne savons pas encore à quelles compétitions nous pourrons participer ensemble, nous allons bien en profiter. Il est important que je gagne car je n'aime pas perdre contre eux."

World Athletics espère pouvoir organiser d'autres compétitions dans les jardins des athlètes dans les semaines à venir. Les compétitions sont actuellement à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.