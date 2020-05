Megan Rapinoe, véritable star du football féminin, prête à devenir vice-présidente des États-Unis (vidéo)

Megan Rapinoe a fait une apparition publique, hier, lors d'un échange sur les réseaux sociaux avec Joe Biden. Le démocrate est candidat à l'élection présidentielle américaine du mois de novembre et pourrait compter sur la joueuse pour devenir sa vice-présidente.

La championne du monde de football, Megan Rapinoe, envisage une reconversion en politique. L'Américaine l'a elle-même avoué lors d'un échange vidéo avec Joe Biden, candidat à la présidentielle américaine du mois de novembre. Le démocrate a eu la surprise de recevoir la candidature spontanée de la joueuse, Ballon d'Or en titre et icône du football féminin.

Megan Rapinoe l'a clairement annoncé: le rôle de vice-présidente des États-Unis l'intéresserait beaucoup. "Si vous avez besoin d'une vice-présidente, je suis disponible pour un entretien d'embauche", a d'abord plaisanté la joueuse dans cette échange diffusé sur Instagram. "On peut discuter de la logistique et des détails", a-t-elle poursuivi.

Si certains perçoivent cela comme une boutade, d'autres pensent que le profil de Rapinoe est tout à fait cohérent. L'Américaine a apporté son soutien à Joe Biden en fin de conversation. "Je pense qu'il y a un candidat qui veut rassembler les gens et un qui cherche à nous diviser", a-t-elle expliqué.

Megan Rapinoe, en plus d'être une figure sportive de premier plan, est connue pour son militantisme en faveur d'une égalité salariale entre hommes et femmes dans le football. Combat qu'elle mène depuis des années. Un engagement politique à venir pour la joueuse la plus réputée au monde ?