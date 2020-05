Il a décidé d'arrêter le football: comment les réseaux sociaux ont plombé la carrière d'un gardien de 24 ans

Ted Smith, un jeune gardien anglais d'à peine 24 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le joueur ne supportait plus la pression des réseaux sociaux, dont il dénonce les méfaits.

Le monde du football ne s'est jamais résumé qu'à des performances sur la pelouse. Les médias, les sponsors, les fans ont toujours fait partie de cet univers. Mais ces dernières années, les réseaux sociaux se sont ajoutés à la longue liste des éléments à maîtriser pour les joueurs.

Ted Smith, 24 ans, évoluait en D3 anglaise au Southend United jusqu'en juillet 2019. Il était considéré comme un espoir du football anglais, ayant plusieurs sélections en U23 aux côtés de joueurs comme Dele Alli. Tottenham était même venu lui proposer un contrat la saison dernière, ce qu'il avait refusé. Il avait en effet décidé de faire un break dans sa carrière, avant de l'arrêter définitivement cette semaine.

Son problème ? La pression insupportable des réseaux sociaux, qui avaient un impact trop important sur son moral. "Ce n’était pas pour moi, pas ce que j’avais aimé. J’aime le jeu, les entraînements mais quand la pression arrivait avant un match, c’était trop pour moi", a expliqué Ted Smith au Telegraph.

Il faut dire que les réseaux sociaux avaient pris une place considérable dans sa vie. "Tout de suite après les matchs, je rentrais et regardais ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux", confie le gardien. "La plupart du temps il n’y avait rien. Mais s’il y avait deux ou trois commentaires après une mauvaise performance, et qu’on me critiquait, cela pouvait m’affecter pendant une semaine. Au lieu de regarder les points positifs, je focalisais sur les points négatifs", a-t-il admis ensuite.

Tout laisser tomber

Pour tenter de sauver sa carrière, le portier a accepté d'aller voir une psychologue du sport. Il a alors supprimé ses comptes et tenté de faire le vide. Mais rien n'y a fait avant qu'un événement ne vienne acter la fin de sa carrière. Un de ses amis lui a en effet rapporté que des rumeurs circulaient sur lui, affirmant qu'il consommait de la drogue. Ce que Ted Smith a toujours nié.

La goutte de trop, visiblement. "Je devrais aimer le jeu. J’ai essayé d’en profiter mais j’ai tout simplement entretenu la peur de jouer depuis longtemps. Et je n’arrive pas faire abstraction de ça", a-t-il expliqué, visiblement attristé. Son rêve s'est transformé en cauchemar et l'Anglais espère que ce témoignage permettra de remettre certaines choses dans le bon ordre sur les réseaux sociaux.

Quand la pression des commentaires vient plomber la carrière d'un joueur prometteur...