 D'un titre à Roland-Garros au supermarché: ce joueur allemand change de vie pendant le confinement (photos)

L'Allemand Kevin Krawietz, 14ème joueur mondial en double, a décidé de reprendre une vie normale pendant le confinement. Il a donc accepté de travailler au sein d'un supermarché dans son pays.

Il aurait pu se contenter de s'entraîner et de vivre sur ses revenus sportifs, estimé à plus d'un million d'euros, mais Kevin Krawietz a décidé de se rendre utile pendant le confinement. L'Allemand, vainqueur de la dernière édition de Roland-Garros en double, a en effet accepté un boulot au sein d'un supermarché le temps du confinement.

Un moyen pour lui de retrouver une vie normale, alors que son existence est habituellement rythmée par le tennis. “Je trie les étagères, je m’assure que les saucisses et le fromage sont bien approvisionnés et je trie les boîtes vides", explique le joueur à Der Spiegel. "Je fais cela pour un salaire de 450 euros. La semaine dernière, j’ai été à la sécurité à l’entrée et j’ai nettoyé des chariots avec du désinfectant", a-t-il ensuite détaillé.

Une expérience qu'il espérait pouvoir vivre un jour. "Cela faisait longtemps que je voulais avoir un emploi normal. Cette situation exceptionnelle m’a permis de le faire. Un de mes amis m’a dit qu’il y avait désespérément besoin de monde dans ce secteur. Dans ma vie, j’ai eu le luxe de pouvoir transformer mon passe-temps en métier. Mes collègues ici se lèvent parfois à 5 heures du matin et sont au magasin à remplir les rayons dès 5?h?30", raconte-t-il au journal allemand.

Kevin Krawietz devra sans doute renoncer à ce boulot lorsque la saison tennistique reprendra. Mais sa décision est louable et cette expérience lui sera sans aucun doute utile dans le futur.