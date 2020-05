Tests massifs, pas de camions, biosphère: la F1 prépare un dispositif inédit pour la reprise

Ross Brawn, le directeur sportif de la Formule 1, veut démarrer la saison 2020 dans une "biosphère" à huis clos en organisant deux courses de suite en Autriche et deux au Royaume-Uni. Les dix premiers Grand Prix de l'année ont été soit annulés soit reportés en raison de la pandémie de coronavirus. La Formule 1 espère pouvoir organiser entre 15 et 18 courses cette saison.

La saison devrait débuter le 5 juillet en Autriche et des discussions sont en cours pour que le circuit de Spielberg accueille un autre Grand Prix une semaine plus tard. Elles pourraient être suivies par deux courses au Royaume-Uni les 19 et 26 juillet. Toutes ces courses se dérouleraient à huis clos. "Un des plus gros défis sur le plan logistique sera de tester tout le monde afin de leur autoriser l'accès au paddock", a confié Ross Brawn dans un podcast publié sur le site de la Formule 1.

"Dès que nous aurons réussi à le faire, je pense que ce sera très tentant de garder tout le monde dans cet environnement. C'est une sorte de biosphère que nous voulons créer pour les autres courses. L'Autriche convient parfaitement avec un aéroport près du circuit. Ce n'est pas proche d'une grande ville et il y a toutes les infrastructures nécessaires. Il n'y aura pas de camions et le circuit mettra en place toutes ses facilités pour la restauration. Nous pouvons contenir tout le monde dans cet environnement."

Brawn assure "qu'aucun risque ne sera pris et tout sera fait de manière correcte". "C'est un énorme défi logistique. Organiser un Grand Prix dans les circonstances actuelles est nouveau pour nous. Nous travaillons pour mettre en place un environnement sûr pour les pilotes, les ingénieurs, les techniciens et toutes les personnes concernées par la course".

Vendredi, les organisateurs du Grand Prix de Hongrie ont annoncé que la course se tiendra à huis clos. Le Grand Prix hongrois est prévu le 2 août, juste après celui de Silverstone au Royaume-Uni. Le Grand Prix de Belgique est prévu le 30 août à Spa-Francorchamps et les organisateurs attendent le feu vert des autorités pour l'organiser à huis clos.