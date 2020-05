Diables Rouges - Un accord entre Roberto Martinez et l'Union belge jusqu'au Qatar 2022

(Belga) Le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez et l'Union belge se sont entendus sur une prolongation de deux ans de l'entraîneur. Les avocats des deux parties sont en train de peaufiner les détails juridiques d'un contrat dont la signature, via la médiatisation d'usage, dépendra de la situation sanitaire, rapportent samedi les journaux du groupe Sudpresse, Le Soir et Het Laatste Nieuws.

Les pourparlers se sont intensifiés ces dernières semaines, loin de la pression médiatique, pour aboutir à un accord de principe sur la philosophie d'ensemble (les fonctions, la supervision totale de l'ensemble des sélections, le choix du futur directeur technique, les contacts avec les clubs jusqu'au football amateur, etc.). Les deux parties devaient encore s'entendre sur l'aspect financier, ce qui serait chose faite depuis quelques jours mais sans que la revalorisation de salaire ait fuité de manière précise. On sait que Martinez avait rempilé pour deux ans, en mai 2018, pour des émoluments annuels à hauteur de 1,25 million, primes comprises. Loin, très loin même des standards anglais qui étaient son quotidien à Wigan mais surtout à Everton où il percevait un salaire de près de six millions d'euros par an, écrivent les journaux. (Belga)