Novak Djokovic a pensé à arrêter le tennis en 2010: "J'étais numéro trois mondial, mais je n'étais pas heureux"

Novak Djokovic aurait pu s'arrêter en 2010. Le Serbe a en effet révélé avoir traversé une période compliquée après une défaite en quart de finale de Roland-Garros.

Le monde du tennis aurait pu perdre Novak Djokovic en 2010. Le Serbe, numéro un mondial aujourd'hui, a révélé l'information dans une interview accordée à Sky Sport Italia. Tout a basculé lors d'une défaite surprise face à Jürgen Melzer en quart de finale du tournoi de Roland-Garros.

Le Serbe menait deux sets à rien avant de se faire remonter. Une véritable gifle pour le joueur, alors âgé de 22 ans et déjà troisième au classement mondial. "Cette défaite a été très difficile pour moi sur le plan émotionnel. J'ai pleuré après avoir été mis KO", a expliqué le Serbe, qui a alors envisagé la retraire prématurée. "C'était un mauvais moment, je voulais arrêter le tennis parce que je voyais tout en noir. J'avais gagné en Australie en 2008 (son premier tournoi du Grand Chelem), j'étais numéro trois mondial, mais je n'étais pas heureux", a-t-il détaillé.

Alors que tout aurait pu basculer dans le mauvais sens, cet événement a finalement permis à Djokovic de franchir un cap. "A partir de ce moment, je me suis senti libéré. Ça a fait tomber la pression, j'ai commencé à jouer plus agressivement, c'était un tournant", a-t-il expliqué. Et c'est peu de le dire, puisque 10 ans plus tard, Djokovic compte 17 titres en grand chelem, à trois longueurs de Federer et deux de Nadal. Il est, qui plus est, numéro un mondial.

Un fameux retournement de situation !