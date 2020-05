"La douleur est venue un mois plus tard": Romelu Lukaku raconte sa traversée du désert après la défaite face à la France

Romelu Lukaku semble être le Diable Rouge à avoir le plus de difficultés à oublier la demi-finale perdue face à la France. L'attaquant a à nouveau abordé la question, révélant avoir longtemps souffert de cette élimination.

Romelu Lukaku ne digère pas la défaite face à la France, en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Une défaite 1-0 et une élimination qui avait suscité de nombreux commentaires au sein du vestiaire belge, ce qui n'avait pas manqué de faire naître une rivalité entre supporters voisins.

Interrogé par Bleacher Report, Romelu Lukaku a accepté de s'épancher sur cette affiche. Et visiblement, le Belge a pris du temps à accepter d'être éliminé aux portes de la finale la plus prestigieuse au monde. "Je n'ai pas réalisé tout de suite. J'étais encore dans l'adrénaline, dans ma tête. Je me disais qu'un petit pays comme la Belgique avait atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde, c'était incroyable", révèle d'abord l'attaquant, qui a pris une claque seulement quelques semaines plus tard.

"La douleur est venue un mois plus tard", explique Lukaku. "Quand j'ai revu les vidéos du tournoi, ça m'a mis mal. J'ai alors traversé une période sombre. C'était difficile après, pendant l'année, parce qu'on est passé si près de la finale. Le coup est vraiment venu plus tard", a-t-il conclu.

S'il n'en parle pas, on peut s'attendre à ce que Lukaku ait une envie de revanche à un an de l'Euro 2020. Comme d'autres Diables Rouges, sans aucun doute !