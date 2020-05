Le club de Cologne poursuit ses entraînements malgré la détection de 3 cas de coronavirus dans l'équipe

Cologne pourra s'entraîner normalement malgré les tests positifs de trois joueurs au coronavirus. Paul Klein, le médecin du club de Bundesliga où évoluent les Belges Sebastiaan Bornauw et Birger Verstraete, l'a déclaré samedi.

"Nous n'avons pas de règles spécifiques. Dire que dans une autre entreprise, tout le monde doit être en quarantaine est complètement faux. Il y a des lignes de conduite à suivre sur la façon de gérer les gens qui ont été en contact avec les personnes infectées", a expliqué Paul Klein dans une interview sur le site du club.

Le FC Cologne a annoncé vendredi que trois de ses membres ont été testés positifs au coronavirus. Asymptomatiques, ils ont été placés en quarantaine. Il s'agirait de deux joueurs et un kiné. Les personnes qui ont été en contact avec eux doivent également se placer en quarantaine. Cela ne concerne cependant pas leurs équipiers car les entraînements se sont déroulés en petits groupes en respectant les mesures de distanciation sociale. "C'est comme cela que les autorités locales voient les choses et une quarantaine collective n'est donc pas nécessaire. Maintenant que les tests ont commencé, ils seront effectués régulièrement. Nous saurons alors qui est porteur du virus et qui ne l'est pas. C'est l'idée derrière le concept médical de la ligue", a ajouté Klein.

L'apparition de ces trois nouveaux cas pourrait retarder la reprise de la Bundesliga qui devrait reprendre le 23 mai. Une décision est attendue le 6 mai après une réunion entre Angela Merkel et les ministres-présidents des Länder. Tim Meyer, médecin de la fédération allemande de football (DFB), se veut néanmoins positif quant à une reprise rapide. "Nous sommes convaincus que nous pouvons permettre aux joueurs d'exercer leur métier avec la meilleure protection possible contre le virus."