Coronavirus - Duplantis et Lavillenie 1ers ex-aequo du "choc ultime des jardins"

La crise du coronavirus contraint les imaginations à inventer des solutions nouvelles. Dimanche, les trois meilleurs perchistes mondiaux de la décennie : le Français Renaud Lavillenie, champion olympique à Londres en 2012, triple champion d'Europe et ancien recordman du monde (6m16); le Suédois Armand "Mondo" Duplantis, champion d'Europe en titre et nouveau recordman du monde (6m18), et l'Américain Sam Kendricks, double champion du monde 2017 et 2019, ont disputé le "choc ultime des jardins" (Ultimate Garden Clash). Les deux premiers n'ont pas réussi à se départager et le Français, visiblement éprouvé, a préféré arrêter pour ne pas risquer de blessure. Les deux Européens ont été classés ex-aequo.

La compétition consistait à franchir la barre située à 5m00 le plus souvent possible en l'espace de 30 minutes (2 X 15 minutes) sur un sautoir situé dans leur jardin respectif. A ce jeu, le Français de 33 ans et le Suédois de 20 ans, ont réalisé la performance de 36 passages. Kendricks, 27 ans, a été plus modeste et s'est arrêté après 26 sauts. L'Américain a été le seul à ne pas avoir manqué d'essai à l'inverse de ses concurrents du jour qui ont échoué à une reprise. L'événement a été retransmis en direct sur les médias sociaux de la fédération internationale d'athlétisme World Athletics. Lavillenie a sauté de son domicile de Clermont-Ferrand, Kendricks de son jardin à Oxford (Mississippi) et Duplantis depuis sa base de Lafayette (Louisiane) où il saute depuis l'âge de quatre ans. Le format de la compétition choisi - multiplier les sauts plutôt que de chercher à atteindre la hauteur la plus haute comme dans un concours normal - a été retenu car plus facile à mettre en oeuvre. L'athlétisme est à l'arrêt en raison de la pandémie et ses principales compétitions, Mondiaux indoor et Jeux Olympiques, ont été reportées à l'année prochaine. Les championnats d'Europe ont eux été annulés.