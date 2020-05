L1: Luyindula nommé directeur sportif de Dijon

L'ancien attaquant international français Peguy Luyindula a été nommé directeur sportif de Dijon, a annoncé lundi le club de Ligue 1, 16e du dernier championnat.

Dans le cadre d'une refonte de l'organigramme, ce poste a été créé après le départ de Sébastien Larcier, ex-directeur du recrutement du DFCO, pour devenir directeur sportif à Angers.

Luyindula (40 ans) était arrivé à Dijon à l'été 2019 pour être conseiller du président.

En tant que directeur sportif, il sera chargé de définir et mettre en œuvre la politique sportive de l'ensemble des entités du DFCO, le groupe professionnel, la formation et la section féminine.

Peguy Luyindula a joué à Niort (L2), Strasbourg (1998-2001), Lyon (2001-2004), Marseille (2004-2007), Auxerre (2005-2006), Levante (Espagne, 2006-2007), au Paris Saint-Germain (2007-2012) et New York Red Bulls (2013-2014). Il affiche 6 séléctions en équipe de France (1 but).