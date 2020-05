Coronavirus - Les Red Flames rejoignent rejoignent également la plateforme citoyenne Covid-Solidarity

(Belga) Les Red Flames, l'équipe nationale belge de football, ont à leur tour rejoint la plateforme citoyenne Covid-Solidarity.

Lancée en ligne le 15 mars par une poignée d'entrepreneurs et étudiants bénévoles, la plateforme Covid-Solidarity propose divers services comme l'aide dans l'achat et la livraison des courses de première nécessité, l'écoute de personnes fortement isolées, la mise à disposition de bénévoles pour aider les maisons de repos, l'aide aux personnes handicapées, à domicile ou au sein d'institutions, la confection de masques faits par la population pour des associations, la récupération et livraison de produits au sein des pharmacies locales. Avant les Red Flames, les Red Lions et les Red Panthers, les équipes nationales de hockey messieurs et dames, avaient déjà rejoint la plateforme Covid-Solidarity, qui compte environ 8000 membres. Plusieurs des internationales belges vont assurer une permanence au sein du call center virtuel de la plateforme. "Il est important d'être solidaire en cette période particulière et cela nous fait plaisir, avec les Red Flames, de pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice. C'est également chouette de faire partie durant une semaine d'une équipe nationale comptant plus de 8.000 volontaires", déclare la Red Flame Justien Odeurs. (Belga)