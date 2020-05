Reckinger prolonge à la tête de l'équipe féminine d'Allemagne de hockey jusqu'en 2024

(Belga) L'ancien Red Lion Xavier Reckinger, sélectionneur de l'équipe nationale féminine allemande de hockey depuis octobre 2017, a prolongé son aventure à la tête des 'Danas' jusqu'à l'issue des Jeux Olympiques de Paris 2024. La fédération allemande de hockey (DHB) l'a annoncé mardi.

Reckinger (328 sélections avec les Red Lions) a mené les Allemandes à la troisième place de la dernière FIH Pro League et a perdu en finale du dernier Euro, en 2019 à Anvers, contre les Pays-Bas (2-0). "Pour moi, il me semble que le projet 2020 et maintenant 2021 (en référence au report des JO, ndlr) n'est pas encore terminé", a déclaré 'Reck' sur le site officiel de la DHB. "J'ai décidé très tôt vouloir continuer avec cette équipe, qui est encore très jeune et dotée d'un fort potentiel. Les joueuses peuvent encore facilement jouer deux cycles olympiques." Directeur sportif de la fédération, Heino Knuf s'est félicité de la prolongation du Belge de 36 ans. "Ce n'est pas pour rien que 'Reck' dispose d'une telle réputation dans le hockey international. Je pense que c'est l'un des entraîneurs les plus talentueux. Pour nous, c'est aussi agréable qu'important de savoir qu'il est des nôtres pour les prochaines années." Xavier Reckinger est le premier sélectionneur étranger dans l'histoire de cette équipe nationale dames d'Allemagne, championne olympique (2004), double championne du monde (1976, 1981) et double championne d'Europe (2007, 2013).