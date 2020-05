Surprise en D1B: le club de Lommel pourrait être repris par Manchester City

Le club de division 1B de Lommel pourrait être repris par Manchester City, ont mentionné plusieurs médias jeudi alors que le club limbourgeois a obtenu sa licence pour le football professionnel devant la Cour belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS).

Lommel n'a pas voulu confirmer ni infirmer cette information, expliquant juste que les négociations sont encore en cours. "Il y a encore quelques parties qui sont intéressées et on discute depuis plusieurs jours, on pourrait s'attendre à un accord officiel avec une parties d'ici ce week-end", a confié Lennert Lodewijks, le porte parole de Lommel.

Lommel a convaincu la CBAS d'un nouveau projet. "La région a montré qu'elle croyait très fort dans un projet foot au Gestelsedijk. Pas mal de gens intéressés ont apporté leur pierre à l'édifice. Et ceci est encore distinct d'un éventuel repreneur".