La Formule 1 prête à se tourner vers de nouveaux circuits pour allonger la saison 2020

Des courses du championnat du monde de Formule 1 pourraient se tenir sur des circuits non inscrits au calendrier initial de la saison 2020, a indiqué jeudi Chase Carey, le responsable des activités liées à la F1 du groupe américain Liberty Media.

Tous les Grand Prix de F1 prévus jusqu'à maintenant ont été soit reportés soit annulés en raison de la pandémie de coronavirus, alors que la saison devait initialement commencer le 15 mars en Australie et compter 22 courses, un record.

"Nous avons deux défis principaux: identifier les endroits où nous pouvons organiser les courses et déterminer comment nous pouvons y transporter les personnels nécessaires et leur équipement", a souligné Chase Carey lors d'une conférence téléphonique suivant la présentation des résultats financiers de Liberty Media pour le 1er trimestre. "Nous sommes en discussions avec tous les promoteurs ainsi qu'avec certains circuits qui ne sont pas actuellement sur le calendrier prévu pour 2020 afin d'être sûrs que nous examinons toutes les options", a-t-il ajouté, sans toutefois préciser lesquels.

Selon des informations non confirmées, les circuits de Portimao au Portugal et d'Imola en Italie pourraient accueillir cette année la F1. "Notre but est de commencer la saison le weekend du 4 et 5 juillet en Autriche", sur le circuit du Red Bull Ring a rappelé M. Carey. Il a précisé qu'une autre course pourrait être organisée sur ce même circuit autrichien le weekend du 11-12 juillet.

"Nous sommes en train de finaliser un calendrier de courses supplémentaires en Europe jusqu'au début septembre", a ajouté le dirigeant. "Nous prévoyons ensuite de courir en Asie et sur le continent américain en septembre, octobre et novembre avant de terminer dans le Golfe à Bahreïn et Abou Dhabi en décembre. Nous espérons pouvoir organiser un calendrier avec de 15 à 18 courses. Nous pensons que les courses de la première partie du calendrier se dérouleront sans spectateurs sur place mais nous espérons pouvoir les accueillir plus tard dans l'année", a-t-il précisé.

"Nous travaillons avec la Fédération internationale de l'Automobile (FIA), les autorités locales et d'autres experts pour déterminer les mesures et procédures nécessaires pour transporter tous les personnels sur le lieu des courses en toute sécurité et de permettre à ces personnes de travailler et d'être logées d'une manière sûre", a souligné Chase Carey.

Il a toutefois rappelé que tous les scénarios étaient envisagés y compris la possibilié, toutefois "éloignée", qu'aucun Grand Prix ne se tienne cette année. Liberty Media a annoncé jeudi une chute de 84% de son chiffre d'affaires liées à ses activités dans la F1 au 1er trimestre, faute d'avoir pu organiser des Grand Prix.

Des courses virtuelles de eSport avec la participation de certains pilotes de F1 ont été mises sur pied ces dernières semaines en l'absence d'épreuves réelles. Selon Chase Carey, les trois premières ont rassemblé une audience totale de 16,3 millions de spectateurs. "Nous continuerons avec ces courses virtuelles jusqu'à ce que nous recommencions à courir", a-t-il encore indiqué.