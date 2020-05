Bonne nouvelle à l'Inter Milan: aucun joueur n'a été testé positif au coronavirus

L'Inter Milan a confirmé vendredi qu'aucun joueur et membre du staff de l'équipe première n'a été testé positif au coronavirus. Les entraînements individuels reprendront vendredi après-midi et ne seront pas obligatoires.

"Le club accorde la plus grande attention aux mesures de prévention pour préserver la santé des joueurs et de tous les membres du club, conformément à toutes les directives gouvernementales et de protection de la santé publique", a communiqué le club de Romelu Lukaku.

Les formations de Serie A doivent attendre le 18 mai au plus tôt pour pouvoir s'entraîner en groupe. Le championnat italien, à l'arrêt depuis mi-mars, espère pouvoir reprendre le chemin de la compétition début juin. L'Inter occupe la troisième place avec neuf points de retard sur la Juventus, le leader.

