"Si la manière avait été différente...": libéré par le Standard, Orlando Sa règle ses comptes sur les réseaux sociaux (photo)

Orlando Sa, l'attaquant portugais du Standard, vient d'être libéré de ses obligations envers le club. 24 heures après cette annonce, il a tenu à s'exprimer au travers d'une lettre ouverte diffusée sur les réseaux sociaux.

Orlando Sa et le Standard, c'est terminé. L'attaquant Portugais a accepté de rompre son contrat à Liège après un deuxième passage aux allures d'échec. Brillant lors de son premier passage, avec 30 buts en 62 rencontres, il a par contre déçu ces deux dernières années, avec 2 petits buts en 26 matchs.

Le Standard a donc décidé de s'en séparer, sans transfert mais en négociant une rupture de contrat. Dans une lettre ouverte diffusée sur les réseaux sociaux, Orlando Sa a tenu à réagir. "Je fais mes adieux aux supporters avec un sens de la mission accomplie", écrit l'attaquant, fier de ses accomplissements. "J’ai tout fait pour défendre le club sur et en dehors du terrain, en souhaitant aux supporters et au club les plus grands succès professionnels", détaille-t-il.

Il va alors tenir des propos évasifs sur les raisons de son échec ces derniers mois. Une façon discrète de régler ses comptes avec son ancien employeur. "Si la manière avait été différente, le résultat aurait peut-être été différent. Je peux dire que c’est un soulagement d’être disponible pour décider de mon avenir et de pouvoir contribuer à un autre projet plus adapté à mes capacités", écrit l'attaquant. "Mon expérience au Standard a été très positive au cours des deux premières années, lorsque j’ai aidé le club à atteindre les objectifs qui ont été les plus élevés de la dernière décennie, mais le deuxième passage n’était pas si heureux, même si j’étais toujours disponible pour faire partie de la solution", a-t-il conclu à ce sujet.

Orlando Sa va maintenant se concentrer sur la prochaine étape de sa carrière, comme Luis Pedro Cavanda, lui aussi libéré de son contrat par le Standard.