L'Allemagne s'apprête à reprendre le football: une énorme affiche déjà prévue le 16 mai

La Bundesliga, qui s'apprête à reprendre mi-mai à huis clos après deux mois d'arrêt, va essuyer les plâtres de la reprise du football en Europe, avec un protocole médical draconien dont pourrait s'inspirer le reste du monde, à condition que tout fonctionne comme prévu.

Christian Seifert, le président de la Ligue allemande (DFL), a souligné jeudi le caractère d'exemplarité de cette tentative de retour à la normale: "Nous pouvons partager ce protocole avec tout le monde, nous allons le faire, c'est aussi dans notre intérêt, a-t-il dit, la NFL, la NHL, la NBA (les grandes ligues américaines de football américain, hockey et basket), d'autres organisations, d'autres sports et fédérations nous ont déjà contactés et sont intéressés par ce que nous faisons."

Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA, s'est pour sa part montré enthousiaste: "C'est une formidable nouvelle que les autorités allemandes aient autorisé le retour de la Bundesliga, a-t-il lancé. Je crois que l'Allemagne va nous donner à tous un exemple éclairant de comment faire revenir dans nos vies le football, avec toute sa passion, son émotion et son imprévisibilité."

Derby de la Ruhr

Les autres grands championnats qui ne sont pas encore définitivement arrêtés, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre, observeront évidemment de très près l'expérience allemande, qui débutera le samedi 16 mai à 15h30 précises, dans cinq stades en même temps. La grosse affiche de cette 26e journée opposera le deuxième du classement, Dortmund, à son voisin Schalke, dans le toujours très passionnel "derby de la Ruhr". Le Bayern Munich, leader avec quatre points d'avance, se déplacera le lendemain à Berlin sur la pelouse de l'Union.

Les autres grands championnats qui ne sont pas encore définitivement arrêtés, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre, observeront évidemment de très près l'expérience allemande, qui débutera le samedi 16 mai à 15h30 précises, dans cinq stades en même temps.

Ces deux matches sont emblématiques de la nouvelle situation: les publics de Dortmund et de l'Union Berlin sont notoirement les plus bruyants et enthousiastes d'Allemagne, et ces chocs à huis clos risquent d'avoir un goût très amer pour les équipes qui reçoivent. "Jouer devant des tribunes vides sera un défi énorme, surtout pour une équipe comme le Borussia Dortmund qui tire beaucoup d'énergie de la passion de ses supporters", a admis le patron du club Hans-Joachim Watzke