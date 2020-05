Un joueur de D2 espagnole refuse de reprendre les entraînements: "Si je perds mon travail à cause de cela, tant pis"

Rafael Gimenez, joueur de Cadiz en deuxième division espagnole, a refusé de reprendre les entraînements au centre d'entraînement du club qui occupe actuellement la tête en D2.

"Pour le moment, je ne pense pas à rejouer au football", a déclaré Gimenez à différents médias espagnols. "Je renoncerai évidemment à mon salaire mais j'ai trop peur pour pouvoir jouer au football. Je suis un homme avec des principes. La santé de mes filles est ma plus grande priorité. Je veux bien reprendre si un vaccin contre le coronavirus existe. Si je perds mon travail à cause de cela, tant pis, j'irai travailler dans le bar de ma famille." Au-delà de la critique, Gimenez a cependant été salué par le célèbre journal espagnol El Pais. "Espérons que la reprise de la saison de football se passe bien. Sinon, un seul joueur aura vraiment la conscience tranquille", a écrit le quotidien.

Les clubs espagnols ont retrouvé leurs joueurs cette semaine pour la première fois en deux mois. Les joueurs ont été testés au coronavirus et peuvent reprendre l'entraînement 48h après avoir reçu un résultat négatif. Les clubs espèrent reprendre la compétition au mois de juin. Pour Cadiz, leader en La Liga2, un montée est encore en jeu. Avec plus de 26.000 décès et 220.000 contaminations, l'Espagne est un des pays les plus touchés par le coronavirus.