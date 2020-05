Zinedine Zidane rassuré par les progrès et la forme physique d'Eden Hazard

Comme l'ensemble de ses coéquipiers, Eden Hazard a procédé au test de dépistage du coronavirus, condition à remplir pour la reprise des entraînements en Espagne. Le Diable Rouge a, par la même occasion, discuté avec son coach, alors que sa revalidation se poursuit.

Selon le journal AS, Zinédine Zidane aurait été très satisfait par les progrès réalisés par son joueur durant le confinement. Opéré du péroné le 5 mars, Hazard ne serait plus qu'à deux semaines d'une reprise totale des entraînements, ce qui pourrait le rendre disponible en cas de reprise du championnat espagnol. Mais le plus grand motif de satisfaction serait ailleurs.

Le tacticien français aurait été convaincu par la forme physique affichée par le joueur, qui est apparu affûté devant les membres du club. Une situation bien éloignée de celle de l'été dernier, qu'Eden avait débuté en surpoids du côté du Real Madrid, ce qui lui avait valu de nombreuses critiques.

La Liga n'a pas encore fixé de date de reprise, mais la compétition espagnole espère arriver à son terme dans les prochains mois.