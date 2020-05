Coup dur pour Axel Witsel, incertain pour la reprise du championnat allemand

Axel Witsel s'est ressenti d'une douleur aux adducteurs à l'entraînement avec son club du Borussia Dortmund et pourrait manquer la reprise de la Bundesliga prévue à partir du 16 mai. Dortmund doit accueillir Schalke 04 et Benito Raman samedi.

C'est le média allemand Bild qui a écrit que le Diable Rouge, 31 ans, s'était blessé mardi et ne s'est plus entraîné depuis. Witsel souffrirait d'une blessure aux adducteurs, suite à un mouvement et non un contact.

Lucien Favre, l'entraîneur de Dortmund, pourrait aussi devoir se passer de Marco Reus, Dan-Axel Zagadou et Emre Can. Thorgan Hazard est lui opérationnel. La Bundesliga a décidé de reprendre samedi, à huis clos.