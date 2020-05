"Utilisez vos coudes ou vos pieds": les célébrations de but seront TRÉS différentes dans le championnat allemand

Les joueurs de Bundesliga n'auront pas le droit de célébrer un but comme avant. La ligue allemande a demandé aux joueurs de limiter les contacts au maximum en dévoilant des consignes strictes.

La reprise du championnat allemand, prévue le weekend prochain, va faire naître de nouvelles célébrations de but. En effet, selon le Bild, la ligue allemande a décidé de faire suivre des consignes très strictes à ce sujet, alors que la pandémie de coronavirus continue de faire l'actualité. L'objectif est clair: limiter au maximum les contacts.

Il n'y aura donc plus d'attroupement et de célébrations collectives massives. "Seuls seront autorisés de courts contacts du pied ou du coude", révèle ce document, dévoilé par le journal allemand. D'autres règles spécifiques entreront en vigueur par la même occasion. Les joueurs, par exemple, ne pourront passer plus de 30 à 40 minutes dans le vestiaire, toute période confondue. Les entraîneurs seront masqués et devront garder 1,5 mètre de distance avec le reste du banc. Ils auront cependant le droit d'enlever temporairement son masque pour donner des consignes.

Enfin, il a été décidé que les équipes ne monteraient pas sur la pelouse en même temps. Aucune photo d'équipe ne sera prise et aucun enfant ne sera autorisé à accompagner les joueurs sur le terrain. Voilà les conditions pour assurer une reprise en limité les risques.