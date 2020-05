"Tu vas t'en sortir, tu as mon admiration": le SUPERBE cadeau de Kylian Mbappé pour Louïss, atteint d'un cancer du cerveau (vidéo)

Kylian Mbappé a encore une fois prouvé qu'il avait un grand coeur. L'international français et joueur du Paris Saint-Germain a adressé une belle surprise à Louïss, un enfant de 8 ans atteint d'un cancer cérébral. Ce dernier, en rémission, a connu une rechute après trois mois de traitement. Une période plus que compliquée pour lui, ce qui a incité ses parents à chercher du soutien pour lui redonner le moral.

Sa maman a alors écrit, sur Facebook, qu'elle cherchait à obtenir l'aide de Kylian Mbappé, véritable idole du petit Louïss. Les réseaux sociaux ont fait leur boulot, ce qui a permis au joueur d'être alerté de la situation. Il a dès lors pris le temps de lui enregistrer un petit message vidéo encourageant. "Je viens t’apporter tout mon soutien dans cette épreuve difficile", a d'abord déclaré le Français. "Je sais que tu vas t’en sortir. Tu as toute mon admiration. Tu es un grand garçon, courageux et je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je te fais plein de gros bisous et j'espère te voir le plus vite possible. Prend soin de toi", a-t-il poursuivi.

Une vidéo qui a fait l'effet d'une bombe dans le coeur de l'enfant, visiblement émerveillé par cette surprise. "Il l'a regardée je ne sais pas combien de fois et il a voulu la regarder immédiatement ce matin en se réveillant, raconte son père. On a eu aussi une vidéo de Benjamin Mendy, les deux en l'espace de 10 minutes. Notre enfant en avait plein les yeux. Kylian lui a dit "à bientôt." Maintenant que son rêve a commencé, on espère qu'il va aboutir avec une rencontre...en vrai", confié son papa dans des propos relayés par RMC Sport.

Des cadeaux magnifiques qui font chaud au coeur et qui, sans aucun doute, motiveront Louïss à continuer à se battre. Un superbe geste !