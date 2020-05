Rugby: privé d'un oeil, l'Italien McKinley héros d'un film

Privé de l'usage d'un oeil, Ian McKinley a réussi un retour spectaculaire dans le rugby avec l'équipe d'Italie, une histoire racontée dans un film documentaire dont il est le héros.

McKinley a perdu l'usage de son oeil gauche en janvier 2010, lorsque le crampon d'un joueur a percé son globe oculaire.

Alors joueur du Leinster et de l'équipe d'Irlande des moins de 20 ans, il a été contraint d'arrêter le rugby un an plus tard, mettant ainsi fin à son rêve de jouer pour le XV du Trèfle.

Mais le natif de Dublin, aujourd'hui âgé de 30 ans, n'aime pas perdre.

"Lo Sguardo Oltre - Regarde au-delà," qui doit sortir le 18 mai en Italie, retrace son combat, avec l'aide de son frère Philip et grâce à des lunettes spécialement conçues, pour trouver un moyen de revenir sur le terrain.

"(C'est) l'histoire de deux frères qui unissent leurs forces pour surmonter les problèmes liés au handicap d'Ian", raconte la réalisatrice Lia Beltrami à propos du documentaire de 67 minutes.

Sa carrière en Irlande terminée, McKinley déménage en Italie pour entraîner à Udine, près de la frontière avec la Slovénie.

Mais le jeu lui manque désespérément, et son rêve se réalise lorsque son frère demande à un étudiant du National College Art and Design d'Irlande de l'aider à concevoir des lunettes de protection spéciales.

McKinley peut alors retourner sur le terrain, en troisième division italienne. Puis il passe semi-professionnel à Viadana et retrouve l'élite avec Zebre, un des deux clubs italiens engagés en Pro12, avant de débarquer à Trévise en 2016.

Son come-back est parachevé quand le sélectionneur du XV d'Italie Conor O'Shea lui offre sa première cape en novembre 2017, lors d'un test-match contre les Fidji. Entré en jeu comme demi d'ouverture, McKinley passe une pénalité et les Azzurri l'emportent 19-10.

"Leur histoire est destinée à inspirer tous ces jeunes qui perdent courage à cause de handicaps, de la solitude et de la douleur profonde", explique Lia Beltrami.

- Pour le port des lunettes -

McKinley compte désormais huit apparitions avec l'Italie.

Pour son premier Tournoi des six nations, en 2019, il dispute trois rencontres mais ne peut éviter aux Azzurri la cuillère de bois.

"Il y a beaucoup de critiques envers l'équipe nationale italienne en raison de ses résultats en Six Nations et du fait qu'elle ne gagne pas depuis longtemps", déplore McKinley, interrogé par l'AFP, depuis son domicile de Trévise.

"Nous sommes tous des compétiteurs, nous voulons tous gagner, ne pas gagner de match fait mal (...) Les gens travaillent très dur pour essayer de rectifier cela, pour apporter cette mentalité gagnante, mais c'est un long processus", poursuit le demi d'ouverture.

Son dernier match international s'est soldé par un revers en Irlande (29-10) en préparation à la Coupe du monde en août dernier. Il n'a cependant pas été du voyage au Japon.

Son combat ne s'est pas arrêté à son retour à la compétition. Hors du terrain, une de ses grandes victoires a été l'autorisation par World Rugby en 2019 du port de lunettes de protection sur le terrain, ce que refusaient notamment la France et l'Angleterre.

La première du film à Dublin n'a pas été projetée en salles à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, mais le film y est diffusé en ligne, sur Amazon Prime et divers canaux.

"Ce n'est pas fait comme un film, c'est vraiment une caméra qui s'est introduite chez moi et des interviews de gens que je connais, c'est très personnel", reconnaît McKinley.

"J'espère qu'il inspirera les gens et montrera comment c'est d'avoir un bon groupe de personnes autour de vous", conclut-il.