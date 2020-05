Daniel Ricciardo (Renault) prévoit un "chaos contrôlé" pour la reprise de la Formule 1

(Belga) La Formule 1 espère pouvoir lancer sa saison début juillet et Daniel Ricciardo, le pilote de Renault, s'attend à du spectacle. Lors d'une interview accordée à la BBC, l'Australien a parlé de "chaos contrôlé".

En raison de la pandémie de coronavirus, les dix premiers Grand Prix de la saison ont été soit annulés, soit reportés. Les dirigeants de la Formule 1 espèrent pouvoir débuter la saison le 5 juillet avec le Grand Prix d'Autriche, soit sept mois après le dernier Grand Prix. Daniel Ricciardo s'est exprimé samedi à la BBC concernant ses attentes en cas de retour dans les monoplaces. "Ce sera une sorte de chaos mais qui sera, espérons-le, contrôlé." Les derniers essais en F1 ont eu lieu au mois de mars. Selon Ricciardo, tous les pilotes sont impatients de se remettre au travail. Certains feront des erreurs parce qu'ils sont trop enthousiastes. "Certains vont tenter des dépassements audacieux et d'autres feront de mauvais calculs. Je suis certain que vous allez voir un peu de tout", a ajouté l'Australien, vainqueur de sept Grand Prix dans sa carrière. Pour Ricciardo, 30 ans, les pilotes expérimentés ont un avantage. "Les débutants auront un peu plus de mal à se remettre dans le bain", a-t-il conclu.