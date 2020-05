"Une personne négative, il méritait des claques": Mario Balotelli se fait DESCENDRE par un ancien coéquipier

Mario Balotelli s'est fait littéralement incendier par un de ses anciens coéquipiers en équipe nationale d'Italie. Pour Giorgio Chiellini, le comportement de l'attaquant est tout simplement inacceptable.

C'est ce que l'on appelle une interview explosive. Giorgio Chiellini, qui s'apprête à sortir son autobiographie, a accordé une interview au quotidien italien La Republicca. Le défenseur de 35 ans a notamment ciblé Mario Balotelli, revenant sur les nombreuses frasques du fantasque attaquant italien, aujourd'hui à Brescia.

Chiellini connaît bien Balotelli, qu'il a côtoyé de longues années en sélection italienne. Sans en garder un bon souvenir. "Balotelli est une personne négative, sans respect pour le groupe", a immédiatement lancé le défenseur, qui s'est appuyé sur un match en particulier pour justifier cet avis. "Lors de la Coupe des Confédérations face au Brésil, en 2013, il ne nous a jamais donné le moindre coup de main, il méritait des claques. Certains le voyaient comme un des cinq meilleurs joueurs au monde, pour moi, il n'a jamais été dans le top 10 ou le top 20", a-t-il enchaîné.

Voilà pour Balotelli, qui n'a pas tardé à lui répondre sur Instagram. "Moi au moins j’ai la sincérité et le courage de dire les choses en face. Toi depuis 2013 tu as eu beaucoup d’occasions pour le faire, en te comportant comme un vrai homme, mais tu ne l’as pas fait. Qui sait ce que tu diras un jour de tes coéquipiers d’aujourd’hui, capitaine bizarre... Si c’est ça être un champion, alors je ne préfère pas l’être. Et je n’ai jamais manqué de respect au maillot de l’Italie", a écrit l'attaquant.

En voilà deux qui ne partiront pas en vacances ensemble.